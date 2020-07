KP-H KPDEH12L-CC1C mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 400 Gbit/s wird ab November 2020 in Serienproduktion angefertigt

Kyoto Semiconductor Co., Ltd. (mit Hauptsitz in Kyoto, Japan), hat die Hochgeschwindigkeits-Fotodiode KP-H KPDEH12L-CC1C entwickelt, um Übertragungssysteme mit 400 Gbit/s zu unterstützen, die PAM4 (4-stufige Pulsamplitudenmodulation) innerhalb und zwischen Rechenzentren verwenden. Mit der Einführung dieser InGaAs-Fotodiode unterstützt das Unternehmen kontinuierlich die steigenden Anforderungen an Geschwindigkeit und Kapazität für Übertragungssysteme in 5G-Netzen und darüber hinaus. Die Serienproduktion wird im November 2020 beginnen.

Hauptmerkmale von KP-H KPDEH12L-CC1C

(1) Hohe Geschwindigkeit

Die Größe des Trägers, auf dem der PD montiert ist, sowie die Breite und Länge des auf dem Träger platzierten Hochfrequenzelektrodenmusters werden mithilfe einer elektromagnetischen Simulation optimiert (Anmerkung 2). Als Ergebnis haben wir die weltweit besten 400 Gbit/s und 40 GHz als Frequenzband mit integriertem Transimpedanzverstärker erreicht. Die KP-H-Fotodiode hat Telcordia GR-468-Core bestanden, den Standard-Zuverlässigkeitstest für Kommunikationsgeräte.

(2) Einfache Implementierung

KPDEH12L-CC1C ist auf einem Träger montiert, der optimal auf hohe Frequenzen ausgelegt ist. Auf der Rückseite der Fotodiode ist eine Kondensorlinse integriert (Anmerkung 3), die es dem einfallenden Licht ermöglicht, sich im Lichtabsorptionsbereich zu sammeln, und die Ausrichtung der optischen Faser auf PD erleichtert. Der PD-Chip ist auf einem Träger montiert, der doppelt so groß ist wie der Chip selbst.

Entwicklungshintergrund

Derzeit haben wir Übertragungsgeschwindigkeiten von hauptsächlich 100 Gbit/s erreicht, indem wir 4 Spuren mit 25 Gbit/s gebündelt haben. Auf dem Markt gibt es jedoch wachsende Anforderungen an Übertragungsgeschwindigkeiten von 400 bis 800 Gbit/s. Das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) hat den Standard von PAM4 festgelegt, der einem 4-Bit-Signal zu einer Modulation entspricht. Die Übertragungsgeschwindigkeit pro PD erreicht 50 Gbit/s (= 400 Gbit/s 4 Spuren /2 (PAM4)). Die Übertragungsbandbreite, die der PD benötigt, um diese Geschwindigkeit zu erreichen, beträgt 35-40 GHz.

Weitere Informationen finden Sie im Folgenden: https://www.kyosemi.co.jp/en/lp/kpdeh12l-cc1c

Über Kyoto Semiconductor

Kyoto Semiconductor wurde 1980 in Kyoto als spezialisierter Hersteller von Halbleitern gegründet. Die hergestellten Halbleiter bieten höchste Leistung und Präzision und eignen sich für den Einsatz im Bereich der optischen Übertragung. Sie werden End-to-End, einschließlich Vor- und Nachbearbeitung, und zusammen mit der einzigartigen Verpackungstechnologie von Kyoto Semiconductor an unserem Standort in Japan hergestellt und Kunden auf der ganzen Welt zur Verfügung gestellt. Kyoto Semiconductor ist Branchenführer mit Technologien nach weltweitem Standard für optische Gerätelösungen, die auf japanischer Qualität und Liebe zum Detail in der Produktion basieren.

Anmerkungen

1) 4-Pegel-Modulationsverfahren 8PAM 4 (4-stufige Pulsamplitudenmodulation)

Anstatt 2-Bit-Informationen {0, 1} für eine Modulation bereitzustellen, stellt die Methode 4-Bit-Informationen {0, 1, 2, 3} bereit. Dieses Verfahren ermöglicht die Übertragung von doppelt so vielen Informationen wie das herkömmliche Verfahren.

2) Träger

Die Muster mit geringer Dämpfung im Hochfrequenzbereich werden auf der Oberfläche der Platine formuliert, auf welcher der PD montiert ist. Die Abmessung des Trägers beträgt 0,6 0,48 0,25 t mm.

3) Kondensorlinse

Die Abbildung zeigt eine schematische Ansicht des PD-Chips. Eine Kondensorlinse ist in die Oberfläche eingebaut, in die das Licht eintritt, und wird fokussiert und auf einer kleinen Lichtabsorptionsschicht gesammelt.

