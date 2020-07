FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kommunikationschefin der Europäischen Zentralbank, Christine Graeff, verlässt die Zentralbank und wechselt per 1. Januar 2021 zur schweizerischen Credit Suisse. Nach Mitteilung der EZB wurde Graeff aus ethischen Gründen mit sofortiger Wirkung beurlaubt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bedankte sich bei Graeff für die geleistete Arbeit. Sie habe die Kommunikation der EZB in sehr schwierigen Zeiten geleitet. Bei Credit Suisse wird Graeff in den Bereichen Kommunikation und Personal arbeiten.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2020 12:40 ET (16:40 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.