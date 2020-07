09.01.2007 - Steve Jobs präsentiert einen Breitbild-iPod mit Touchscreen, ein Handy und ein Internet-Kommunikationstool. All in one. Anstelle eines schnöden Telefons konnte der Kunde ab sofort einen tragbaren multifunktionalen Mini-Computer mit sich führen. Das iPhone revolutionierte die komplette Branche und stellte ganz nebenbei auch noch die Machtverhältnisse zwischen Herstellern und Telekommunikationsanbietern auf den Kopf. Die Provider waren nicht mehr tonangebend, sondern hatten sich nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...