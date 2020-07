Gleich drei Gold-Auszeichnungen erhielt Kaufland in diesem Jahr bei den Supermarkt Stars. Überzeugt haben Ralph Halle aus dem Kaufland Thale in der Kategorie "Marktleiter des Jahres" (für Filialen bis 3.499 qm), Wolfgang Grün aus dem Kaufland Ansbach in der Kategorie "Hausleiter des Jahres" (für Filialen ab 3.500 qm) und die Kaufland-Filiale...

Den vollständigen Artikel lesen ...