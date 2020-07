China ist offenbar bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19 weit vorangeschritten. "Sechs Impfstoff-Präparate sind im klinischen Test, drei davon stehen schon vor der dritten Phase", sagte der chinesische Botschafter in Deutschland, Wu Ken, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



Präsident Xi Jinping habe bereits angekündigt, den Impfstoff nach der Zulassung als "globales öffentliches Gut" anzubieten. Auf die Frage, ob China den Impfstoff an andere Länder verteilen oder verkaufen werde, antwortete Wu: "Wir unterstützen die zentrale Rolle der WHO dabei. Klar ist: Die Entwicklungsländer, insbesondere in Afrika, sollten bevorzugt behandelt werden." Die Aufforderung von US-Präsident Donald Trump, China solle für die Schäden der Corona-Pandemie weltweit haften, wies der Botschafter zurück.



"Forderungen dieser Art sind reiner Populismus und entbehren jeglicher völkerrechtlichen Grundlage. Wer hat die Welt entschädigt für die Folgen der Vogel- und Schweinegrippe sowie HIV?" Trump wolle "von eigenen Versäumnissen ablenken und anderen die Schuld zuschieben". Woher das Coronavirus stamme, sei "wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt", fügte Wu hinzu. "Der Ausbruch wurde zuerst in Wuhan gemeldet. Aber es heißt nicht unbedingt, dass das Virus seinen Ursprung in Wuhan hat."



Dies müsse weiter wissenschaftlich untersucht werden.

