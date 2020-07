BERLIN (Dow Jones)--Der Niedriglohnsektor in Deutschland nimmt laut einer Studie weiter zu und betrifft Frauen deutlich stärker. Im Jahr 2018 verdienten mehr als ein Fünftel aller abhängig Beschäftigten - rund 7,7 Millionen Menschen - weniger als 11,40 Euro brutto pro Stunde. Das ist das Ergebnis einer Analyse des DIW Econ, einer Tochter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin, im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Seit den 1990er Jahren ist der Niedriglohnsektor demnach um rund 60 Prozent gewachsen, so stark wie in keinem anderen europäischen Land mit vergleichbarer Wirtschaftsleistung.

"Der Niedriglohnsektor hat die Arbeitslosigkeit reduzieren können", erklärte der Vorstand der Bertelsmann Stiftung, Jörg Dräger. "Allerdings zu einem hohen Preis: Niedrige Löhne dienen nicht mehr dem bloßen Einstieg in den Arbeitsmarkt, sondern sind häufig ein Dauerzustand. Sie sind dann kein Sprungbrett, sondern eine Sackgasse." Denn laut Studie üben rund 40 Prozent aller Niedriglohnbeschäftigten Tätigkeiten mit mittleren und hohen Qualifikationsanforderungen aus. Nur gut einem Viertel gelingt der Aufstieg, während die Hälfte über mehrere Jahre in seiner Position verharrt.

So machten Beschäftigte in Branchen, deren Systemrelevanz seit Ausbruch der Corona-Krise erkannt worden sei, einen Großteil der Niedriglöhner aus: 2018 waren mehr als die Hälfte der Niedriglohnbeschäftigten im Groß- und Einzelhandel, in der Transport- und Nahrungsmittelindustrie sowie in den Bereichen Bildung, Gesundheits- und Sozialwesen tätig. Frauen waren laut Erhebung mit 61 Prozent aller Niedriglohnbeschäftigten überrepräsentiert. Ihnen gelang auch seltener als Männern der Aufstieg in bessere Bezahlung (25 versus 32 Prozent). Insgesamt arbeiteten 28 Prozent der erwerbstätigen Frauen zu Niedriglöhnen, aber nur 16 Prozent der Männer.

Um das Problem einzudämmen, plädieren die Studienautoren für eine Reform der Minijob-Regelung. Die Schwelle von 450 Euro müsse abgesenkt werden, sodass Beschäftigte etwa ab 250 Euro Sozialversicherungsbeiträge abführen und so auch in Krisenzeiten besser abgesichert seien. Zusätzlich könnten Reformen im Steuer-, Abgaben- und Transfersystem dazu beitragen, Belastungen am unteren Ende der Einkommensverteilung zu reduzieren und Arbeitsanreize zu stärken.

Die Forscher empfehlen auch, die Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns zu verstärken. Mit einem durchschnittlichen Stundenlohn von 8,40 Euro habe ein großer Teil der Niedriglöhner 2018 weniger als die gesetzliche Lohnuntergrenze erhalten. 2,4 Millionen Menschen erhielten unrechtmäßig weniger als ihnen rechtlich zustehe, so die Studie. Am Dienstag hatte die Mindestlohnkommission beschlossen, dass der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland von derzeit 9,35 Euro pro Stunde bis 2022 auf 10,45 Euro steigen soll.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2020 23:00 ET (03:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.