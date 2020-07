MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zum Umbau des KSK:



"Dass Teile der Elitetruppe derart abgekapselt agieren und politisch abdriften konnten, verlangt mehr als Neuordnung. Regierung, Parteien und Gesellschaft müssen sich endlich mit der Frage auseinandersetzen, wie sie überhaupt zur Bundeswehr stehen. So fatal die rechtsradikalen Auswüchse sind, so fatal ist die Tatsache, dass das Land sein Verhältnis zur Bundeswehr nie wirklich geklärt hat. Das mag 65 Jahre nach Gründung der Bundeswehr absurd klingen, aber die Bundeswehr war zu keinem Zeitpunkt so in der Gesellschaft verankert und akzeptiert, wie das gemessen an ihrer Aufgabe sein sollte. Der Umbau des KSK sollte deshalb im besten Sinne auch ein Einschnitt im Umgang des ganzen Landes mit seiner Armee sein. Was das bedeutet? Sicher mehr Austausch, mehr Reden und Zuhören und mehr Geld für die Soldaten. Vor allem aber heißt es: mehr öffentliche Anerkennung."/DP/jha

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de