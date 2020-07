HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Nahost:



"Sodann würde die Annexion all jene bestätigen, die ohnehin wähnen, Israel - die einzige Demokratie in Nahost - verkomme zum Kolonialstaat. Die moralische Beschädigung hätte wiederum realpolitische Konsequenzen: Verlust von Glaubwürdigkeit und Partnern in der gefährlichsten Ecke der Weltpolitik. Annexion wäre Symbolpolitik, die keine Regierung anerkennen würde, nicht einmal die amerikanische, die sich schon leise davonschleicht. All das, weil Netanjahu aus innerem Kalkül am äußeren Status quo rüttelt? Der ist so stabil wie ein Papphaus."/DP/jha

