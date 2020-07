BONN (dpa-AFX) - Ausrangierte Kühlschränke, defekte Monitore, weggeworfene Handys: Jahr für Jahr produziert die Menschheit gigantische Mengen an Elektroschrott. Neue Zahlen zu dem Problem wollen Experten am Donnerstag (16 Uhr) vorstellen. Sie präsentieren den "Global E-waste Monitor 2020". Die Bestandsaufnahme soll umreißen, wie groß der Berg an Elektroschrott in den vergangenen Jahren war und auch, wie gut die Recycling-Systeme funktionieren. Es ist der dritte Bericht dieser Art. Beteiligt an den Untersuchungen ist unter anderem die Universität der Vereinten Nationen./idt/DP/jha

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de