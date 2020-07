WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung gibt am Donnerstag (14.30 Uhr MESZ) die Arbeitslosenquote für den Monat Juni bekannt. Angesichts der landesweiten Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen in der Corona-Pandemie rechnen Analysten mit einem weiteren Rückgang auf etwa 12,5 Prozent. Im Mai lag die Quote bei 13,3 Prozent. Im April war eine Quote von 14,7 Prozent verzeichnet worden - was einen sprunghaften Anstieg um zehn Prozentpunkte im Vergleich zu März darstellte.



Die Corona-Pandemie hat die US-Wirtschaft empfindlich getroffen. Mehr als 45 Millionen Menschen verloren seit Mitte März mindestens zeitweise ihren Job - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Infolge der allmählichen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen gingen die Zahlen der wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt zurück - bewegen sich aber weiterhin auf hohem Niveau.



Die Arbeitslosenquote in der größten Volkswirtschaft der Welt hatte im Februar noch bei 3,5 Prozent gelegen, dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten. Die Regierung hofft, dass sich der Arbeitsmarkt in der zweiten Jahreshälfte wieder stabilisieren wird. Experten gehen jedoch davon aus, dass ein Teil der Jobverluste dauerhaft sein könnte./lkl/DP/fba

