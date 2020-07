New York (awp/sda/reu) - Der Pharmakonzern Novartis hat sich in einem Bestechungsverfahren in den USA aussergerichtlich geeinigt. Das Unternehmen muss in diesem Fall 678 Millionen Dollar bezahlen, wie das US-Justizministerium am späten Mittwoch bekanntgab. Novartis wurde beschuldigt, Zehntausende informelle Treffen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...