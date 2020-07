Der Start in den Sommermonat Juli erfolgte beim DAX ohne klare Tendenz. Eine solide Eröffnung wurde erneut erst einmal abverkauft und von einer Erholung abgelöst. Zum Tagesende blieb ein kleines Minus zurück. Quartalswechsel im Rückblick Zum neuen Quartal und diesmal sogar waren die Erwartungen hoch. Immerhin schloss der DAX im Juni seinen dritten Monat in Folge im Gewinn ab. Auch die Wall Street steht gut da. So verzeichnete der Dow Jones zwar auf ...

