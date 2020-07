Eyemaxx Real Estate AG: Eyemaxx: Billigung des Wertpapierprospekts erfolgt - Zeichnungsfrist der 5,50%-Anleihe 2020/2025 startet morgenDGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien Eyemaxx Real Estate AG: Eyemaxx: Billigung des Wertpapierprospekts erfolgt - Zeichnungsfrist der 5,50%-Anleihe 2020/2025 startet morgen02.07.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsDIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.Eyemaxx: Billigung des Wertpapierprospekts erfolgt - Zeichnungsfrist der 5,50%-Anleihe 2020/2025 startet morgenAschaffenburg, den 2. Juli 2020 - Der Wertpapierprospekt der 5,50%-Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A289PZ4) der Eyemaxx Real Estate AG ist von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt worden. Auch fand die Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland und an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) statt. Entsprechend beginnt die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg planmäßig morgen und läuft bis zum 20. Juli 2020 (12:00 Uhr MESZ), vorbehaltlich vorzeitiger Schließung. Gleichzeitig beginnt am 3. Juli 2020 die Frist für das Umtauschangebot an die Gläubiger der Eyemaxx-Anleihe 2016/2021 (ISIN DE000A2AAKQ9) und endet am 16. Juli 2020 (18:00 Uhr MESZ).Die neue Eyemaxx-Anleihe 2020/2025 hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und eine Laufzeit von 5 Jahren. Der Bond verfügt über ein umfangreiches Sicherungskonzept mit grundpfandrechtlichen Sicherheiten, davon 20 Mio. Euro im 1. Rang des Grundbuchs und 10 Mio. Euro im 2. Rang. Die Zinsen von 5,50 Prozent p.a. werden vierteljährlich gezahlt.Der für das Umtauschangebot und öffentliche Angebot maßgebliche Wertpapierprospekt ist auf der Website der Eyemaxx Real Estate AG www.eyemaxx.com abrufbar. In diesem Zusammenhang sind die folgenden Hinweise zu beachten.DISCLAIMER: Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Eyemaxx Real Estate AG dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Eyemaxx Real Estate AG erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der zuständigen Aufsichtsbehörde gebilligten Prospekts einschließlich möglicher Nachträge. Der Prospekt einschließlich möglicher Nachträge kann in elektronischer Form auf der Website der Gesellschaft ( www.eyemaxx.com) eingesehen werden kann. Im Zusammenhang mit einem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt bindend.Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.Über die Eyemaxx Real Estate AGDie Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 900 Millionen Euro ausgebaut werden.Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.comKontaktInvestor Relations / Finanzpresse Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns edicto GmbH Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: eyemaxx@edicto.de02.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Eyemaxx Real Estate AG Weichertstraße 5 63741 Aschaffenburg Deutschland Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17 Fax: +49 (6021) 38 669 15 E-Mail: office@eyemaxx.com Internet: www.eyemaxx.com ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A2AAKQ9 , WKN: A0V9L9, A1TM2T, A2AAKQ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1083793Ende der Mitteilung DGAP News-Service1083793 02.07.2020