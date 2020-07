B.R.A.I.N. AG erwirbt ausstehende Minderheitsanteile (24,7%) der WeissBioTech GmbHDGAP-News: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung B.R.A.I.N. AG erwirbt ausstehende Minderheitsanteile (24,7%) der WeissBioTech GmbH02.07.2020 / 08:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG gibt bekannt, dass das Unternehmen die ausstehenden Minderheitsanteile (24,7%) an der WeissBioTech GmbH vom Unternehmensgründer Hans de Bie gekauft hat. Zu Bedingungen und Konditionen äußern sich die Beteiligten in der Öffentlichkeit nicht.Im Jahr 2014 hatte die BRAIN AG ein erstes strategisches Investment in WeissBioTech getätigt, um einen Zugang zum wachsenden und profitablen Enzymmarkt zu erhalten. Seitdem arbeiten die BRAIN AG und WeissBioTech eng zusammen mit dem Ziel, für Kunden weltweit innovative Enzymprodukte und -lösungen zu entdecken, zu entwickeln und zu verkaufen.In 2018 unternahm die BRAIN AG ein weiteres strategisches Investment mit dem Kauf der Biocatalysts Ltd. in Cardiff, UK. Das Enzym-Unternehmen bedient mit seiner leistungsstarken Fermentationstechnologie und einer eigenen Enzym-F&E spezielle Nischenmärkte. Zusammen mit BRAIN's umfangreicher Enzymtechnologie-Expertise bilden die Fähigkeiten von WeissBioTech und Biocatalysts eine solide Plattform für ein starkes Wachstum im Markt für Spezialenzyme.Adriaan Moelker, CEO BRAIN AG, erklärt: "Wir arbeiten kontinuierlich am Aufbau und an der Optimierung der Gruppenstruktur, wie bei unserer Kapitalerhöhung im Juni 2020 angekündigt. Der vollständige Erwerb und die Integration der WeissBioTech GmbH verschaffen uns eine wichtige Flexibilität, mit der wir unser Produkionsnetzwerk optimieren und Synergien innerhalb der BRAIN-Gruppe nutzen können. Ich möchte mich besonders beim Unternehmensgründer Hans de Bie für seinen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens bedanken, außerdem bei Lukas Linnig bei BRAIN, der diese Vereinbarung erfolgreich abgeschlossen hat. Letztendlich werden alle unsere Stakeholder von dieser Transaktion profitieren."Über BRAINDie B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG; ISIN DE0005203947 / WKN 520394) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Bioökonomie und ist mit ihren Schlüsseltechnologien im Bereich der industriellen, sogenannten weißen Biotechnologie tätig. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das Geschäftsmodell der BRAIN steht auf zwei Säulen. Das Segment BioScience beinhaltet im Wesentlichen das Forschungs- und Entwicklungsgeschäft mit Industriepartnern ("Tailor Made Solutions" Kooperationsgeschäft) sowie die eigene Forschung und Entwicklung. Das Segment BioIndustrial umfasst im Wesentlichen das industriell skalierbare Produktgeschäft. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.com.02.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG Darmstädter Straße 34-36 64673 Zwingenberg Deutschland Telefon: +49 (0) 62 51 / 9331-0 Fax: +49 (0) 62 51 / 9331-11 E-Mail: ir@brain-biotech.com Internet: www.brain-biotech.com ISIN: DE0005203947 WKN: 520394 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1084417Ende der Mitteilung DGAP News-Service1084417 02.07.2020