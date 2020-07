Frankfurt am Main, Wien, Zürich (ots) - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat ihre Führungsriege in der Region um sechs neue Partner erweitert: Tomas Chroust, Moritz Kauder, Patrick Kirchhof, Anna Kremer, Andreas Mitter und Reto Tomasini sind zum 1. Juli als Equity Partner in die Partnerschaft aufgenommen worden. BearingPoint-Regionalchefin Iris Grewe: "Die Förderung von exzellenten Mitarbeitern ist einer unserer wichtigsten Werte."Tomas Chroust, Moritz Kauder, Patrick Kirchhof, Anna Kremer, Andreas Mitter und Reto Tomasini sind neue Partner im Führungskreis der Management- und Technologieberatung BearingPoint. Die Beförderungen unterstreichen den anhaltenden Erfolg und das Wachstum des Unternehmens.Iris Grewe, Leiterin der Region Deutschland, Schweiz, Österreich bei BearingPoint: "Die Förderung von exzellenten Mitarbeitern ist einer unserer wichtigsten Werte, denn wir wollen ein Unternehmen sein, das auch für künftige Generationen stark ist. Auch in Zeiten, in denen kurzfristige Disruptionen stattfinden, glauben wir fest an unsere langfristige Perspektive. Die neu ernannten Partner haben zahlreiche Kunden erfolgreich bei komplexen Transformationsprozessen im Strategie-, Fach- und Technologiebereich begleitet und stehen damit exemplarisch für die hohen Ansprüche BearingPoints. Sie werden im engen Zusammenspiel mit unseren Kunden die Zukunft aktiv mitgestalten und nachhaltigen Wert schaffen."Die sechs neuen Partner im Überblick:Tomas ChroustNiederlassung: ZürichBei BearingPoint seit: 2008Ausbildung: Master in internationaler Wirtschafts- und HandelswissenschaftVerantwortungsbereiche: Technology mit Fokus auf Data & Analytics und KünstlicheIntelligenz "Als branchenübergreifender Technologie-Partner bin ich in unserer Region für die Bereiche Data & Analytics und Künstliche Intelligenz verantwortich. Mein fachlicher Fokus liegt dabei auf den Themen Datenstrategie, Datenarchitektur, Advanced Analytics, Visual Analytics sowie Intelligent Agents. Mein Credo ist: Wer wirklich etwas bewegen will, wird einen Weg finden."Moritz KauderNiederlassung: Frankfurt am MainBei BearingPoint seit: 2005Ausbildung: Master in WirtschaftsinformatikVerantwortungsbereiche: Technology mit Fokus auf Process Automation & Digitalization, Robotics und Operational Excellence. "Mit Operations 4.0 helfen wir unseren Kunden, ihr Operating Model durch die gezielte Nutzung von innovativer Technologie effizienter, agiler und zukunftsfähiger zu machen. Darüber hinaus macht es mir Spaß, mit unseren Mitarbeitern zu arbeiten und sie in ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung zu begleiten.Dr. Patrick KirchhofNiederlassung: DüsseldorfBei BearingPoint seit: 2010Ausbildung: Promotion in Wirtschaftswissenschaften, Diplom in WirtschaftsinformatikVerantwortungsbereiche: Automotive mit Fokus auf Operations "Als Partner im Automotive-Segment werde ich unsere Kunden weiterhin bei ihrer digitalen Transformation unterstützen, wobei mein Schwerpunkt auf dem Bereich Operations liegt. Ich begeistere mich sowohl für Innovation selbst als auch für den Prozess, sie zum Leben zu erwecken. Zudem treibe ich die Entwicklung und Projektumsetzung unseres 'Factory Navigators' voran, mit dem wir die Digitalisierungsinitiativen unserer Kunden beschleunigen und ihre Produktions- und Logistikleistung optimieren."Anna KremerNiederlassung: ZürichBei BearingPoint seit: 2019Ausbildung: Master in BetriebswirtschaftVerantwortungsbereiche: Finance & Regulatory mit Fokus auf Automatisierung, Smart Contracts und Maschinelles Lernen "Ich bin in Zürich für Finance & Regulatory verantwortlich und konzentriere mich somit auf Themen rund um den CFO. Wir führen Projekte mit Themen rund um Finanzielle Planung und Steuerung, Reporting, Accounting und Treasury durch - oft im Zusammenhang mit SAP als IT-Lösung. Ich erwarte eine spannende Zukunft, denn es gibt viele Innovationen, die sich auf den CFO-Bereich auswirken. Dazu gehören z.B. Automatisierung, Smart Contracts oder Maschinelles Lernen. Ich freue mich darauf, diese Innovation mit unseren Kunden im Bereich Finanzen & Controlling umzusetzen."Andreas MitterNiederlassung: WienBei BearingPoint seit: 2006Ausbildung: Master in Internet Technology & ManagementVerantwortungsbereiche: Technology mit Fokus auf Agile Advisory und Agile Software Engineering "Als Partner werde ich alles dafür tun, um BearingPoint noch stärker als erste Adresse für Managementberatung und beste Beratung für Agile Transformation und Coaching zu etablieren."Reto TomasiniNiederlassung: ZürichBei BearingPoint seit: 2010Ausbildung: Master in EntwicklungsbiologieVerantwortungsbereiche: Industrial Equipment & Manufacturing mit Fokus auf Geschäfts- und IT-Transformationen, Industrie 4.0, IoT und Digital Twins "Ich strebe nach Exzellenz in der Umsetzung und Kundenzufriedenheit, um langfristige, gegenseitig erfolgreiche Geschäftsbeziehungen zu etablieren. Unsere Beratung für Kunden im Anlagen- und Maschinenbau in der Schweiz konzentriert sich auf Geschäfts- und IT-Transformationen, Innovationsbereiche innerhalb von Industrie 4.0, IoT und Digital Twins sowie unsere eigenen smarten Softwarelösungen und standardisierten BearingPoint Business Services. Darüber hinaus bieten wir für unsere Kunden industrieübergreifende Angebote insbesondere in den Bereichen CFO Advisory, Data Analytics und CIO Advisory an."Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft, dessen Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations und Technology umfasst. Im Bereich Business Services bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services über SaaS hinaus. Im dritten Bereich stellt BearingPoint Software-Lösungen für eine erfolgreiche digitale Transformation sowie zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen bereit und entwickelt gemeinsam mit Kunden und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Hochauflösende Bilder der Partner auf Anfrage erhältlich.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.com (https://www.bearingpoint.com/de-de/)Geschäftsbericht: www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/annualreport/ (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/annualreport/)LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint (http://www.linkedin.com/company/bearingpoint)Twitter: @BearingPoint_de (https://twitter.com/BearingPoint_de)Pressekontakt:Alexander BockGlobal Manager CommunicationsTelefon: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68073/4640446