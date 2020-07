Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel fester aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 9.15 Uhr um 0,78 Prozent auf 2.271,82 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen aufwärts.Eines der bestimmenden Themen sind am Berichtstag die anstehenden US-Arbeitsmarktzahlen. Nach Einschätzung der Helaba-Experten sei es fraglich, ob gute Arbeitsmarktdaten nachhaltig ...

