Stadthagen (ots) - Die japanische Edel-Marke kann auch anders: Sonst seidenweiche Hybridantriebe, hier ein Achtzylinder mit 464 PSLexus kann auch anders. Toyotas Edelmarke, vor allem für ihre seidenweichen und flüsternden hybriden Antriebe bekannt, setzt beim Flaggschiff LC 500 auf ganz andere Werte, und das macht sich zunächst vor allem akustisch bemerkbar. Direkt nach dem Start entfaltet sich unter der langgestreckten Motorhaube eine Sinfonie für acht Zylinder und 464 PS (341 kW), die man so nicht erwartet hätte. Dabei zeigt schon die martialische Frontpartie, dass dieser Lexus nicht spielen und seine Power nicht verstecken will.

Original-Content von: Auto-Medienportal.net, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103819/4640604