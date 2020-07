Mit einer exklusiven Partnerschaft mit Opteco will das Allgäuer Unternehmen künftig seinen neuen Photovoltaik-Heimspeicher im Nachbarland vertreiben. Seit Jahresbeginn gibt es in Belgien einen Zuschuss von bis zu 3200 Euro für die Installation von Batteriespeichern.In Belgien sind bereits etwa 420.000 private Photovoltaik-Anlagen installiert. Die Regierung arbeitet derzeit daran, die solare Eigenverbrauchsnutzung stärker anzureizen. Davon will Sonnen profitieren und bietet ab sofort seinen Photovoltaik-Heimspeicher im Nachbarland an. Für den Vertrieb der "Sonnenbatterie 10" habe es eine exklusive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...