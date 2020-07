Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt (pts012/02.07.2020/10:32) - Der Mitgründer und frühere Investmentbanker Andreas Kühnemund und Dr. Patrick Pfeffer sind das neue Führungsduo der Finanzierungsplattform Aescuvest. Gleichzeitig verstärkt sich die auf Venture Capital für Unternehmen aus dem Gesundheitssektor spezialisierte Plattform im Bereich Institutional Sales. Andreas Kühnemund (40) ist bereits im September 2019 zu Aescuvest gewechselt und hat zunächst die Position des Chief Operating Officer eingenommen. Kühnemund tritt die Nachfolge von Dieter Kern an, der - ebenso als einer der Mitgründer von Aescuvest - neben seiner Tätigkeit als Inhabergeschäftsführer des Finanzdienstleisters Trigonus in den vergangenen sechs Jahren den Aufbau der Plattform zu einem europäischen Player mitgestaltet und mitverantwortet hat. "Ich freue mich, den Staffelstab an einen im internationalen Finanzsektor bewanderten Mitstreiter der ersten Stunde weitergeben zu können", so Dieter Kern zum vollzogenen Generationswechsel. Der Jurist Kühnemund hat internationale Erfahrung aus dem Finanzsektor beim Frankfurter FinTech eingebracht: Zuvor war er bei der Bank of New York Mellon, bei Pioneer Investments und zuletzt als Managing Director im Investment-Banking der MainFirst Group tätig, wo er u.a. als Bereichsleiter Compliance für die Niederlassungen in der Schweiz, Großbritannien, Italien, Spanien, Frankreich und Luxemburg zuständig war. Aescuvest erweitert das Kundenspektrum bei Unternehmen und Anlegern "Der Einstieg von Andreas Kühnemund in die Geschäftsführung steht auch exemplarisch für die Evolution von Aescuvest: Gestartet sind wir mit aescuvest.de als deutsche Crowdfunding-Plattform, die vor allem privaten Anlegern den Zugang zu chancenreichen Investments im Gesundheitssektor eröffnen wollte", kommentiert Dr. Patrick Pfeffer den Wechsel an der Unternehmensspitze. Seit 2018 wird mit aescuvest.eu zusätzlich eine Plattform betrieben, die europaweit prospektbasierte Wertpapieranlagen vorbereitet und anbietet. Aktuell hat Aescuvest eine Pipeline von Unternehmen mit einem Finanzierungsbedarf im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. "Wir decken damit nicht nur unterschiedliche Finanzierungsbedarfe aufstrebender Start-ups und Wachstumsunternehmen ab, sondern erreichen auch zunehmend professionell agierende Anleger wie Business Angels, Vermögensverwalter und Family Offices", so Pfeffer. Vor diesem Hintergrund verstärkt sich Aescuvest auch im Vertrieb. Zum 1. Juli hat Ayla Haddenhorst (29) die Position des Relationship Manager übernommen. Die Cambridge-Absolventin war zuvor u.a. als Investment Professional bei Triton Partners sowie in der Transaktionsberatung für EY tätig. Mit ihrem Studienabschluss in Naturwissenschaften bringt sie neben ihrer Erfahrung und den Kontakten aus der internationalen Finanzbranche auch den passenden Hintergrund für ein tiefes Verständnis des Gesundheitssektors mit. "Selten zuvor war es so offensichtlich, welche Rolle Investitionen und Innovationen im Life Sciences- und Health-Bereich für unser aller Wohlstand und Wohlbefinden bedeuten. Aescuvest will in diesem Sektor eine Position einnehmen, die Unternehmen den Zugang zu Kapital und Anlegern jedweder Größenordnung den Zugang zu erfolgversprechenden Anlageobjekten erleichtert - und dies in einem standardisierten, digitalen und damit kosteneffizienten Prozess", so Pfeffer abschließend. Aescuvest ist die erste pan-europäische Crowdinvesting-Plattform, die sich auf den äußerst innovativen und nachhaltig wachsenden Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. aescuvest eröffnet privaten wie institutionellen Anlegern die Möglichkeit, unternehmerische Investitionen in diesem chancenreichen Wirtschaftszweig mit überdurchschnittlichen Renditechancen zu tätigen. Unternehmen präsentieren auf der Plattform ihre smarten Ideen, patenten Produkte oder digitalen Konzepte, um sie mit Hilfe der Crowd zu finanzieren. Dabei erreichen sie ein Netzwerk von mehr als 550.000 Branchenexperten und platzieren ihre Idee direkt in der Zielgruppe und gegenüber einer breiten Öffentlichkeit. Mit Sitz im Finanzzentrum Frankfurt startete www.aescuvest.de als Crowdfunding-Plattform in Deutschland, um Innovationen aus den Bereichen Medizintechnik, Biotechnologie, Digitale Gesundheit, Gesundheitsimmobilie oder Dienstleistung verwirklichen zu können. 2018 markiert der Start von www.aescuvest.eu die Premiere einer Crowdfunding-Plattform für Unternehmen des Gesundheitssektors, die europaweit grenzüberschreitendes Finanzieren und Investieren möglich macht. (Ende) Aussender: Aescuvest GmbH Ansprechpartner: Frank Schwarz Tel.: +49 69 25474 1644 E-Mail: press@aescuvest.de Website: www.aescuvest.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200702012

