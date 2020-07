Die Hispack, das wichtigste Verpackungs-, Prozess- und Logistikereignis in Spanien und eine der wichtigsten Fachmessen in Europa, wurde vom Frühjahr auf den Herbst 2021 (vom 19. bis 22. Oktober) verlegt. Die neuen Termine, die mit Vertretern von Unternehmen und Verbänden vereinbart wurden, stehen im Einklang mit dem aufgrund der Pandemie geänderten Zeitplan für europäische Großveranstaltungen der Verpackungsindustrie. Die Hispack wird wieder am gleichen Ort mit der Alimentaria Food-Tech, der Ausstellung für Ausrüstung, Technologie und Zutaten, zusammenfallen. So sollen Synergien genutzt werden, ...

