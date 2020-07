Suzuki hat mit dem neuen Across ein SUV mit Plug-in-Hybridantrieb präsentiert, das im Herbst dieses Jahres in Europa in den Verkauf gehen soll. Es ist das erste Produkt der Partnerschaft mit Toyota und ist im Kern der Suzuki-Ableger des Toyota RAV4 PHEV mit kleineren optischen Modifikationen. Der PHEV-Allradantrieb des Suzuki Across kombiniert einen 2,5-Liter-Benziner (136 kW) mit zwei Elektromotoren, ...

