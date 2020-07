In unserer Analyse vom 26.06.20 Tesla: Noch hält der Trend! hatten wir zuletzt über die charttechnische Situation der Aktie (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) berichtet. Nachdem kurzzeitig die Gefahr bestand, die Aufwärtstrendgerade könnte gebrochen werden, zog der Kurs in den letzten Handelstagen wieder kräftig an und kletterte dabei sogar über die 1000 Euro Marke. Auch am heutigen Donnerstag geht der Höhenflug ungebremst weiter, zur Stunde notiert Tesla bei 1051 Euro deutlich im Plus. Wir ziehen ...

