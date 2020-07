Reinbek (ots) - Schon beim Gedanken an sie beginnt es bei vielen zu jucken: Die Rede ist von Läusen. Gerade in den Sommermonaten sind die unliebsamen Tierchen immer wieder Thema in zahlreichen Familien. Gut, wenn dann ein zuverlässiges Anti-Läuse-Mittel zu Hause im Badezimmerschrank steht.Läuse sind zwar harmlos, aber lästig. Dass die kleinen Tierchen sich eingenistet haben, bemerken Betroffene vor allem durch Juckreiz auf der Kopfhaut oder durch gerötete Stellen. Diese entstehen durch die Bisse der Läuse oder häufiges Kratzen - meist im Nacken am Übergang vom Haar zur Haut oder hinter den Ohren. Ist ein Kopflausbefall vorhanden, heißt es: schnell handeln. Denn von allein verschwinden die Blutsauger nicht wieder. Außerdem können sie sich ausbreiten und weitere Familienmitglieder oder Freunde befallen.Aus die LausWer Läusen zu Leibe rücken will, kann zwischen verschiedenen Läusemitteln wählen. Als Mittel der Wahl gelten seit einigen Jahren Produkte, die auf einer physikalischen Wirkung basieren. Dazu gehört auch Jacutin® Pedicul Fluid aus der Apotheke.Jacutin ist ein Kopflausmittel für alle Altersklassen, damit auch für Babys. Das Fluid zeichnet sich durch seine gute Verträglichkeit und Sicherheit aus. Es enthält keine Farb-, Duft- sowie Konservierungsstoffe und ist daher besonders gut für Allergiker geeignet. Außerdem kann es auch in der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Jacutin wirkt effektiv gegen Läuse und Nissen mit nur 10 Minuten Einwirkzeit. Es ist dabei mild zur Kopfhaut und zu den Haaren. Das Kopflausmittel ist zudem nicht entflammbar und zeigt bisher keine Resistenzen.Von Öko-Test mit "sehr gut" bewertetBereits zwei Mal wurde Jacutin vom Verbrauchermagazin Öko-Test mit dem Prädikat "sehr gut" ausgezeichnet und gehörte damit jeweils zu den Testsiegern. Das Kopflausmittel und weitere Läuseprodukten wurden hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Verträglichkeit bewertet. Dabei zeigte sich: Öko-Test empfiehlt Produkte, die auf der Grundlage von unproblematischen Silikonölen wirken und sicher sind. Auch Jacutin gehört dazu. Das Kopflausmittel enthält 100% reines Dimeticon (Silikonöl), das die Läuse sowie Eier bedeckt und zu ihrem Ersticken führt. Es ist zudem im Gegensatz zu anderen Mitteln insektizidfrei.Einfache Anwendung und schnelle WirkungJacutin Pedicul Fluid lässt sich einfach anwenden.Schritt 1: Das Mittel auf das trockene Haar verteilen, sodass jede Strähne bis zur Kopfhaut vollständig durchfeuchtet ist.Schritt 2: Das Fluid im Anschluss zehn Minuten einwirken lassen. Ein Wecker hilft dabei, die Einwirkzeit einzuhalten.Schritt 3: Anschließend die toten Läuse, Larven und Nissen mit dem Jacutin® Nissenkamm aus den Haaren kämmen. Dabei die Zinken an der Kopfhaut ansetzen und den Kamm Strähne für Strähne herunterziehen.Schritt 4: Die Haare zum Schluss mit warmem Wasser und normalem Shampoo ein- bis zweimal gründlich auswaschen.Zur vollständigen Beseitigung des Kopflausbefalls empfiehlt das Robert Koch-Institut eine zweite Behandlung nach neun Tagen. Nach 13 bzw. 17 Tagen sollte zudem eine abschließende Läusekontrolle erfolgen.Weitere Informationen rund um das Thema Läuse gibt es hier: https://www.laeuse.de/Pressekontakt:Anika BittorfPR ManagerAlmirall Hermal GmbHanika.bittorf@almirall.comTel.: +49 40 72704-513Original-Content von: Almirall Hermal GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101812/4640734