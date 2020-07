Suzhou, China (ots/PRNewswire) - CF PharmTech, Inc. (www.cfpharmtech.com (http://www.cfpharmtech.com/)) gab heute bekannt, dass es nach seiner Serie-E-Finanzierung über 90 Millionen US-Dollar im Januar 2020 nun im Rahmen einer Serie-F-Finanzierung 50 Millionen US-Dollar aufgebracht hat. Damit hat das Unternehmen innerhalb von sechs Monaten mit Erfolg eine Kapitalbeteiligung über insgesamt fast 140 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Zu den Investoren, die an der Serie-F-Finanzierung beteiligt waren, gehören BioTrack Capital, CICC Qichen, CICC Qide, SAIC Hengxu, GP M&A Fund und Watson Investment. Die bestehenden Investoren des Unternehmens, darunter Passion Capital und Yuanming Capital, beteiligten sich ebenfalls. Exklusiver Finanzberater von CF PharmTech sowohl für die Serie-E- als auch die Serie-F-Finanzierung war CEC Capital.In China leiden fast 300 Millionen Menschen unter Asthma, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) oder Rhinitis. Diese chronischen Krankheiten treten zunehmend häufig auf. In den vom Staatsrat (State Council) im Juli 2019 herausgegebenen "Meinungen des Staatsrats zur Umsetzung von Maßnahmen für ein gesundes China" (State Council's Opinions on the Implementation of Healthy China Actions) wurde COPD in China als eine wichtige chronische Krankheit definiert, die die Lebensqualität ernsthaft beeinträchtigt - neben Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Mit dieser neuen Finanzierungsrunde ist CF PharmTech mehr denn je gerüstet, für China und den Weltmarkt Behandlungen für Atemwegserkrankungen anzubieten.Informationen zu CF PharmTech:CF PharmTech ist ein voll integriertes Unternehmen für Spezialpharmazie, dessen Ziel es ist, weltweit erschwingliche und qualitativ hochwertige Atemwegsmedikamente bereitzustellen. Das Unternehmen wird von einem hochkarätigen Team mit umfassender Erfahrung in dieser Branche geleitet und konzentriert sich in seinen hochmodernen Einrichtungen auf die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Atemwegserkrankungen. Erfahren Sie mehr über CF PharmTech, besuchen Sie die Website www.cfpharmtech.com (http://www.cfpharmtech.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1198966/733552B4_1AC4_4D13_B8F9_CE2FCFCCA396.jpgPressekontakt:Yuyu Zhuzhu.yuyu@cfpharmtech.com+86-17712688608Original-Content von: CF PharmTech, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127702/4640810