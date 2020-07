Die Coronakrise hat auch den deutschen Autohersteller Ego hart getroffen. Die Folge ist ein Insolvenzverfahren für das Aachener Unternehmen. Die finanziellen Schwierigkeiten des deutschen E-Auto-Herstellers Ego sind so groß, dass jetzt ein Insolvenzverfahren eingeleitet wurde. Bereits Anfang April erklärte das Unternehmen seine drohende Zahlungsunfähigkeit und beantragte ein Schutzschirmverfahren nach dem Insolvenzrecht. Am 1. Juli wurde vom Amtsgericht Aachen ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen des ...

