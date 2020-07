Die Aktie des europäischen Biotechnologie-Unternehmens Abivax hat am heutigen Donnerstag einen kräftigen Kurssprung hingelegt. Gegen Mittag notiert das Papier auf der Handelsplattform Tradegate gut zehn Prozent im Plus bei 22,70 Euro. Von den Anlegern wurde positiv aufgenommen, dass das Unternehmen Fortschritte bei der Entwicklung eines möglichen Corona-Impstoff-Kandidaten macht.Wie die Franzosen mitteilten wurde der erste Patient in ihrer Phase-2b/3-Studie mit dem Wirkstoffkandidaten ABX464 an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...