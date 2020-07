DGAP Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: ADLER Real Estate AG / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG ADLER Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 2020-07-02 / 02:40 Veröffentlichung einer Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. *Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen nach § 111c AktG * *ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Berlin* *ISIN DE0005008007* Berlin, 2. Juli 2020: Am heutigen Tag hat der Aufsichtsrat der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft ("*ADLER*") gemäß § 111b Abs. 1 AktG dem Abschluss eines Aktienübertragungs- und Verschaffungsvertrag (_Share Transfer Procurement Agreement_) zwischen der ADLER und ihrer Muttergesellschaft, der ADO Properties S.A. ("*ADOP*"), die mehr als 90% an ADLER hält, zugestimmt. Der Vertrag betrifft die Übertragung von 14.692.889 ADOP-Aktien ("*ADOP*-*Aktien*"), die von der ADO Group Ltd. ("*ADOG*"), einer 100%-igen Tochter der ADLER, gehalten werden an die Aggregate Holdings S.A. ("*Aggregate*") unter dem zwischen ADOP und Aggregate bestehenden Call/Put Option Agreement vom 15. Dezember 2019. Im Rahmen des Aktienübertragungs- und Verschaffungsvertrag verpflichtet sich ADLER gegenüber der ADOP, mit der ADOG einen weiteren Aktienübertragungs- und Verschaffungsvertrag abzuschließen, unter welchem sich ADOG gegenüber ADLER verpflichtet, auf Anweisung durch ADLER die von ihr gehaltenen 14.692.889 ADOP-Aktien an Aggregate zu übertragen. ADLER erhält von der ADOP bei Übertragung der ADOP-Aktien durch ADOG an Aggregate eine Gegenleistung, die dem Marktwert der ADOP-Aktien entspricht. Die Gegenleistung entspricht dabei dem Eröffnungskurs der Frankfurter Wertpapierbörse für die ADOP-Aktie am Vortag der Übertragung von ADOG an Aggregate. Weitere Einzelheiten zu der Ausübung der Call Option unter dem Call/Put Option Agreement können der Bekanntmachung der ADOP vom 29. Juni 2020 entnommen werden. ADLER Real Estate Aktiengesellschaft 2020-07-02 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADLER Real Estate AG Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Deutschland Internet: www.adler-ag.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1084677 2020-07-02

