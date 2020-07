Die Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland emittiert in diesem Jahr zwei sogenannte "Green Bonds", also grüne Bundesanleihen. Mit den Einnahmen werden unter anderem die Haushaltsausgaben zur Verhinderung des Klimawandels finanziert. Die Bundesrepublik wird sich dabei am Rahmenwerk der International Capital Market Association (ICMA) für Green Bonds orientieren. Das Rahmenwerk für die grünen Bundesanleihen wird die Finanzagentur Ende August 2020 veröffentlichen. Gemeinsam mit den Bundesministerien ...

