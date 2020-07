Mainz (ots) - Fast fünf Jahre ist es her, dass Angela Merkel sagte: "Wir schaffen das." ZDF-Moderator Jochen Breyer will mit den Menschen in Deutschland darüber reden, wie ihre Bilanz dazu ausfällt. Am 2. Juli 2020 startet der Aufruf im ZDF und den sozialen Medien, sich an der Diskussion zu beteiligen. Unter dem Hashtag #5JahreWirSchaffenDas können Zuschauer und User ihre Geschichte posten. Daraus werden die Gesprächspartner für die "ZDFzoom"-Dokumentation "Am Puls Deutschlands - #5JahreWirSchaffenDas" ausgewählt.Deutschland war im September 2015 gespalten - in diejenigen, die für "Refugees Welcome" standen, und diejenigen, die jeglichen Zuzug nach Deutschland von Geflüchteten kritisch sahen. Die Aussage Angela Merkels stand wie keine zweite als Symbol dafür, vereinnahmt von beiden Lagern der Diskussion. Im Sommer 2020 fühlt ZDF-Moderator Jochen Breyer den Deutschen zu diesem Thema den Puls, will erfragen, wie die Menschen heute zu Integration und der gesellschaftlichen Debatte um die Geflüchteten stehen.Jochen Breyer will von den Zuschauern und Usern wissen: Haben wir es denn geschafft? Beziehungsweise: Sind wir auf dem Weg dahin - oder nicht? Was läuft gut, was läuft noch nicht gut? Und wie hat die Debatte damals die Gesellschaft verändert? Wie steht es um die mehr als eine Million Menschen, die nach Deutschland kamen und Asyl beantragten? Wie viele Menschen, die damals kamen, sind überhaupt noch da?Jochen Breyer hofft, mit Kritikern wie Befürwortern ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, was die Menschen damals erlebt haben, was sie noch heute bewegt und welche Folgen das Thema langfristig für Deutschland hatte. Unter dem Hashtag: #5JahreWirSchaffenDas, der über die ZDF-Kanäle auf Facebook und Twitter läuft, sind dazu Antworten gefragt. Nutzer können sich außerdem unter der Mailadresse 5JahreWirSchaffenDas@zdf.de mit ihren Geschichten melden.Jochen Breyer fühlt damit Deutschland zum neunten Mal den Puls. Die Doku-Reihe "Am Puls Deutschlands" startete im Spätsommer 2017, vor der damaligen Bundestagswahl. Zuletzt war am 24. Juni 2020 die achte Folge von "Am Puls Deutschlands" im ZDF zu sehen - zum Thema wiemichCoronazermuerbt.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoom"Am Puls Deutschlands" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/am-puls-deutschlandsAufruf zu "#5JahreWirSchaffenDas" im "ZDF-Morgenmagazin": https://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/wirschaffendas-100.html"ZDFzoom in der ZDFmediathek": https://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4640914