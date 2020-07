Die europäischen Börsen haben am Donnerstag zu Mittag zugelegt. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 1,62 Prozent auf 3.280,73 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.30 Uhr mit 12.451,58 Punkten und einem Plus von 1,56 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London legte 0,57 Prozent auf 6.192,76 Punkte zu.Die Hoffnung auf erfreuliche US-Arbeitsmarktdaten haben am Donnerstag die Börsen hochgetrieben. Zudem ...

