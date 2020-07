Der EUR/USD trägt zu den Gewinnen vom Mittwoch bei und er nähert sich der 1,1300 - Die Investoren verlagerten ihren Fokus auf den Bereich um 1,1350, oder zu den jüngsten Höchststände - Nach einem erneuten Einbruch in den Bereich um 1,1170, hat der EUR/USD wieder an Kaufinteresse gewonnen und er handelt nun in Reichweite der Schlüsselbarriere von ...

