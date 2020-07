Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundestag beschließt zweiten Nachtragshaushalt

Der Bundestag hat den neuen Haushaltsplan von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gebilligt, der zur Finanzierung des Konjunkturpakets der Regierung und anderer Folgen der Corona-Krise in einem zweiten Nachtragshaushalt weitere 61,8 Milliarden Euro an neuen Schulden vorsieht. Insgesamt nimmt der Bund damit in diesem Jahr die Rekordsumme von 217,8 Milliarden Euro an neuen Krediten auf. Der Bundestag genehmigte dafür eine Überschreitung der Schuldengrenze aufgrund einer Notsituation. Im März hatte er bereits einen ersten Nachtragsetat gebilligt. Die deutsche Schuldenquote steigt damit auf über 75 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Scholz verteidigt Budget und Konjunkturpaket gegen Kritik aus Opposition

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat im Bundestag den neuen Haushaltsplan der Regierung verteidigt, der zur Finanzierung des Konjunkturpakets der Regierung und anderer Folgen der Corona-Krise in einem zweiten Nachtragshaushalt weitere 62,5 Milliarden Euro an neuen Schulden vorsieht. Insgesamt nimmt der Bund damit in diesem Jahr die Rekordsumme von 218,5 Milliarden Euro an neuen Krediten auf. "Das ist heute ein besonderer Tag", sagte Scholz in der Debatte zu dem Gesetz, über das der Bundestag in namentlicher Abstimmung beschließen will.

Eurozone-Arbeitslosenquote steigt im Mai schwächer als erwartet

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Mai gestiegen, allerdings nicht so stark wie befürchtet. Seit März sind die Volkswirtschaften von dem Kampf gegen die Pandemie geprägt. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, kletterte die Arbeitslosenquote im Mai auf 7,4 Prozent, nachdem sie im April bei 7,3 Prozent gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 7,7 Prozent prognostiziert.

Italiens Arbeitslosigkeit steigt im Mai

Die italienische Arbeitslosigkeit ist im Mai gestiegen, da entlassene Arbeitnehmer nach zwei Monaten strikter Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie wieder Arbeit suchten. Die Arbeitslosenquote, zu der auch aktive Arbeitssuchende gehören, lag im Mai bei 7,8 Prozent und damit über dem nach oben revidierten Wert von 6,6 Prozent im April, wie Daten der italienischen Statistikbehörde Istat zeigten. Der Wert entspricht den Erwartungen von Ökonomen, die einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 7,7 Prozent vorhersagten.

Spahn sieht US-Pharmahersteller bei Versorgung Europas mit Remdesivir in der Pflicht

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht den US-Konzern Gilead in der Pflicht, das als mögliches Corona-Arzneimittel gehandelte Medikament Remdesivir nach Europa zu liefern. Da Gilead auch bei anderen Medikamenten entsprechende Preise in Europa erwarte, "erwarte ich aber auch, dass Deutschland und Europa versorgt werden, wenn es um ein solches Medikament geht", sagte Spahn im ZDF-Morgenmagazin.

Heil: Grundrente ist solide finanziert

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat vor der Abstimmung im Bundestag die Einführung der Grundrente für Geringverdienende gegen anhaltende Kritik verteidigt und die Finanzierung als solide beschrieben. Besonders war kritisiert worden, dass die Grundrente anders als zugesagt nicht zum größten Teil aus Einnahmen einer Finanztransaktionssteuer finanziert wird.

Rechtsexperten: Außenwirtschaftsgesetz schreckt Investoren ab

Das neue Außenwirtschaftsgesetz könnte aus Sicht von Rechtsexperten zu weniger Investitionen in Deutschland führen. "Es finden weniger Transaktionen in diesen Bereichen statt, weil sich einige Investoren von vornherein abgeschreckt fühlen", sagte Uwe Salaschek, Anwalt der Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, in einem Pressegespräch. Die Zeit zwischen Abschluss und Vollzug einer Transaktion werde immer länger, teils zwischen sechs bis 13 Monaten. Dies deute darauf hin, "dass der Standort Deutschland aufgrund dieser neuen Regelung etwas weniger interessant wird für ausländische Investoren".

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Erzeugerpreise Mai -0,6% gg Vm, -5,0% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise Mai PROG: -0,5% gg Vm, -4,7% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise ex Energie Mai -0,3% gg Vm, -0,6% gg Vj

