Die gestrigen Zahlen festigen den neuerlichen Wachstumstrend von COVID19 in Österreich. Der Frühindikator der positiven Testungen stieg wieder über 1% was auf eine erhöhte Dunkelziffer hinweist. Hier nun ein paar konkrete Prognosen bis Herbst (übrigens eher konservativ) für Neuinfektionen pro Tag:Aktuell, Anfang Juli: 58 pro Tag (letzter 7-Tage Schnitt)Mitte Juli: 124 p.T.Anfang August: 314 p.T.Mitte August: 673 p.T.Anfang September: 1.699 p.T.Ab etwa Anfang August werden also einige der Verantwortlichen reichlich nervös werden. Es steht zu hoffen, dass nicht noch mal zur Lockdown-Keule gegriffen wird. Der Schaden für die Tourismus-Destination Österreich wäre gewaltig. Tragende Säule muss eine einfache, allgemein gültige und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...