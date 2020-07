Seit kurzem haben wir jeden Dienstag und Donnerstag "Sir Robert Says" im gabb, so auch heute zu Zumtobel. "Sir Robert" ist Robert Schittler, Österreichs wohl bekanntester Charttechniker. Hier ein kleinerer Wordrap zum Halbjahr, der dann doch ein Interview wurde ... weil Robert etliche Botschaft hat. Lieber Robert Schittler, ich nenne Dich "Sir", weil Du auf dem Opening Bell mit Hund einfach wie einer ausgehen hast. Passt das eh?.. Robert Schittler: Klar, einerseits danke für den Titel, zum anderen freue ich mich darüber, da einer mein Vorfahren, Hofrat von Schittlersberg, den Rechnungshof entworfen hat - und am Tag des Staatsbankrotts verstorben ist. Mein Großvater, Reg. Rat Schittler, hat die Geschicke der ÖBB klug gelenkt und viel Gutes getan, und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...