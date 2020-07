München (ots) - Der internationale IT-Personaldienstleister TTP kommt weiter sehr gut durch die aktuell schwierige Zeit und konnte im ersten Halbjahr den Umsatz zum Vorjahr deutlich steigern. Mit einem Plus von 59% im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres präsentierte das Unternehmen mit 12,9 Mio. Euro Umsatz im ersten Halbjahr 2020 die besten Zahlen der Unternehmensgeschichte.



Besonders erfolgreich war TTP in der Tschechischen Republik, wo der Umsatz fast verdreifacht wurde. In Deutschland stieg dieser um mehr als 55%. Durch diese sehr erfreulichen Zahlen und den ebenfalls sehr optimistischen Ausblick für das restliche Geschäftsjahr hat Tomas Jiskra, CEO der TTP-Gruppe, das Umsatzziel für 2020 deutlich angehoben.



"Es ist sehr positiv, dass wir unser eigentliches Umsatzziel von 22 Mio. Euro heuer trotz der unglaublich angespannten Wirtschaftslage auf der ganzen Welt deutlich übertreffen werden. Wir werden am Jahresende wieder ein ganz massives Wachstum präsentieren dürfen und erwarten mit 33 Mio. Euro einen absoluten Rekordumsatz in der TTP-Geschichte", erklärt TTP CEO Tomas Jiskra.



