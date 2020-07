Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat am Donnerstag nach jahrelanger Debatte die Einführung einer Grundrente für Geringverdiener ab 2021 beschlossen. Für rund 1,3 Millionen Menschen mit geringen Renten soll es einen Zuschlag geben, wenn sie mindestens 33 Jahre an Beitragszeiten für Beschäftigung, Kindererziehung und Pflege nachweisen können.

Allerdings kann mit der Auszahlung laut Deutscher Rentenversicherung Bund wegen der komplizierten Bedürftigkeitsprüfung der Empfänger erst frühestens im Juli 2021 begonnen werden. Bei Bestandsrentnern kann es sogar bis 2022 dauern. Die Grundrente wird dann rückwirkend ausgezahlt. Dem Gesetzesentwurf stimmten Union und SPD zu. Die AfD und FDP stimmten dagegen, Linke und Grüne erhielten sich.

"Die Grundrente ist das zentrale sozialpolitische Reformprojekt dieser Bundesregierung. 1,3 Millionen Menschen werden von ihr profitieren", erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Bundestag. "Es geht um eine Richtungsentscheidung für unser Land ... Es geht um die Anerkennung und den Respekt für tägliche Leistung. Es geht auch um den Platz in der sozialen Mitte unserer Gesellschaft." Wer lebenslang gearbeitet habe, soll auch im Alter abgesichert sein, so der SPD-Politiker.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht in der Grundrente auch ein politisches Zeichen. "Wir werden gegen diese Krise nicht ansparen. Und wir werden den Sozialstaat, der uns so leistungsfähig durch diese Krise führt, nicht antasten, sondern ausbauen", so Scholz.

Sozialverband drängt zu Nachbesserungen

Allerdings sieht der Paritätische Wohlfahrtsverband in der Grundrente nur einen ersten guten Schritt. Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider sagte am Donnerstag im Inforadio vom RBB, das Problem der Altersarmut löse die Grundrente nicht.

"Wir haben über eine Million Menschen, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit beziehen müssen, weil sie zu wenig haben. (Mit der Grundrente) werden gerade mal 110.000 erreicht", so Schneider. "Armutspolitisch" sei das Ganze noch verbesserungsbedürftig.

Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Hermann Gröhe betont hingegen, dass der positive Effekt der Grundrente nicht unterschätzt werden sollte. "Es ist eine spürbare Aufwertung, wenn Menschen in Zukunft im Durchschnitt 900 bis 1.000 Euro im Jahr mehr haben, Menschen, die jeden Cent umdrehen müssen."

Kritik auch aus der Opposition und von der Wirtschaft

Ein Hauptkritikpunkt bleibt, dass die geschätzten Kosten der Grundrente von rund 1,5 Milliarden Euro nicht wie ursprünglich versprochen hauptsächlich mit Einnahmen aus einer Finanztransaktionssteuer finanziert werden. Denn diese wurde bislang noch nicht auf europäischer Ebene vereinbart.

Für die FDP ist es "skandalös", dass die Gegenfinanzierung des Projekts komplett fehlt, so der rentenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Johannes Vogel. Auch sei sie ungerecht.

"Von den hunderttausenden Menschen, die Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung haben und trotzdem in der Grundsicherung landen, gehen drei Viertel bei Ihrer Grundrente leer aus", so Vogel. "Von denjenigen, die bei Ihnen Grundrente bekommen, sind über 90 Prozent gar nicht in der Grundsicherung ... Diese Grundrente hilft zu wenig gegen Altersarmut." Vogel schlug stattdessen die Einführung einer Basisrente vor.

Auch innerhalb der Union hatte es seit Monaten Kritik gegeben, dass die Finanzierung der Grundrente fehle und dass es ohne Finanzierungskonzept keine Zustimmung gebe werde. Diese Woche gab die Fraktionsführung ihren Widerstand gegen die Grundrente jedoch auf und berief sich auf Vertragstreue zum Koalitionsvertrag. Allerdings bekräftigten mehrere CDU-Abgeordnete vor der Abstimmung ihre Ablehnung der Grundrente, wie etwa Carsten Linnemann, der auch Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) ist.

Die Arbeitgeberseite kritisierte die Einführung der Grundrente vor der Abstimmung scharf. "Die Grundrente ist die ungerechteste und bürokratischste Neuerung seit Einführung der umlagefinanzierten Rentenversicherung", erklärte die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). "Die Grundrente erreicht noch nicht einmal ihr ursprüngliches Ziel, Altersarmut wirksam zu bekämpfen. Die meisten bedürftigen Rentner werden bei der Grundrente leer ausgehen. Der Großteil der künftigen Grundrentenbezieher ist dagegen auch heute schon nicht bedürftig."

Kritik gab es vorab auch von der Rentenversicherung an dem hohen Verwaltungsaufwand des Projekts. Aufgabe der Rentenversicherung sei es, aus den knapp 26 Millionen Renten derjenigen herauszufiltern, bei denen ein Anspruch auf Grundrente bestehen könnte.

