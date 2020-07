Eines der besten Börsenquartale ist zu Ende gegangen - die Halbjahresbilanz sieht allerdings schon deutlich düsterer aus. Corona-Sorgen und Konjunktur-Hoffnungen gehen weiter Hand in Hand. Und immer neue News zu Wirecard. Wirecard begann die Woche mit einem Plus von 154%. Da war die Aktie gut einen Euro "Wert". Dann überschlugen sich News von Hausdurchsuchungen, Fahndungen nach Ex-Vorständen und einer möglichen Zerschlagung... Der DAX indessen in recht enger Spanne. Zur Wochenmitte ging einige Stunden auf Xetra nichts und dann rückte die 12000er Marke wieder näher.... Unser Blick auf die Woche und in die nächste Handelswoche: DIE WOCHE. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/