Berlin (ots) - Zum 5-jährigen Jubiläum von e&Co.: Geza Brugger und Jan-Henrik Thomas ergänzen den Vorstand und helfen dabei, das Geschäftsmodell fit für das digitale Zeitalter zu machen.Unternehmen beraten. Und Unternehmer sein. Mit dieser Überzeugung begann vor fünf Jahren die unternehmerische Reise von e&Co., den Entrepreneurs & Consultants. e&Co. ist gestartet, um die digitale Transformation der Automobil- und Mobilitätsindustrie vorauszudenken und hands-on zu begleiten.Jetzt stellt sich die unternehmerisch geprägte Management-Beratung und Investmentgesellschaft personell verstärkt für die Zukunft auf. Der bisherige Vorstand, Dr. Engelbert Wimmer (CEO) und Hanns Peter Becker (CFO), wird erweitert um die langjährigen Weggefährten und e&Co.-Mitgründer Geza Brugger (Vorstand Ventures) und Jan-Henrik Thomas (Vorstand Consulting). Die Aktiengesellschaft stellt mit den personellen Veränderungen die Weichen für eine Verjüngung des Vorstandsteams und setzt dabei weiterhin auf langfristigen und nachhaltigen Erfolg aus eigener Kraft. Im Zuhause für Gestalter ist dies nur konsequent, da e&Co. seit seiner Gründung ein attraktives und recht einzigartiges Generationenmodell entwickelt hat. Es ermöglicht verdienten Mitarbeitern, sich bereits früh in ihrer Laufbahn an der privaten AG zu beteiligen. Und somit auch als Miteigentümer zu Gestaltern im Unternehmen zu werden. Unabhängig von Alter oder Hierarchie."Schon seit zwei Dekaden drängen anspruchsvolle Klienten das Beratungsgeschäft von den "bloßen" Ratschlägen hin zu einer Beteiligung an der Umsetzung der Konzepte", meint Dr. Engelbert Wimmer, CEO der e&Co. AG. "Das sogar noch stärker im Digitalbereich", führt er aus, "weil gerade dort unternehmerische Gestaltung noch stärker gefordert ist. Beratung ist dann Beteiligung am Unternehmertum, manchmal sogar an den neuen Unternehmen selbst. Bei uns sind Consulting und Venture deswegen zwei Zylinder, die die gleiche Welle antreiben."Zur ausführlichen Meldung: https://www.eandco.com/news/Über die e&Co. AG: Zu den Entrepreneurs & Consultants gehören rund 50 Mitarbeiter*innen, die an den Standorten in Berlin, Wolfsburg, München und Seoul arbeiten. Als Gestalter des digitalen Wandels verbinden wir Unternehmertum mit Unternehmensberatung - speziell in der Automobilindustrie und im gesamten Ökosystem Mobilität. Weitere Informationen: www.eandco.com (http://www.eandco.com)