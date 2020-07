Lübeck (ots) - Der erfahrene Versicherungsexperte Maximilian Mense erweitert seinen Zuständigkeitsbereich und eröffnet zwei weitere DEVK-Geschäftsstellen in Lübeck.Der bereits seit einigen Jahren mit der Leitung des DEVK-Standortes Bad Schwartau betraute Maximilian Mense erweitert seinen Verantwortungsbereich mit der Übernahme von zwei zusätzlichen Standorten im Lübecker Stadtgebiet. Mit der vieljährigen Erfahrung aus erfolgreicher Kundenbetreuung ist er nun auch Ansprechpartner für alle Versicherungsfragen in der Hansestadt. Seit dem 01. Januar bzw. 01. Mai 2020 erhalten Bestands- und Neukunden professionelle Beratung zur privaten und geschäftlichen Absicherung aus seiner Hand nun auch in den Filialen am Kaufhof (Schlutuper Straße 23) und im Hause der Sparda Bank Hamburg in der Werner-Kock-Straße 6. An letztgenannter Adresse in zentraler Nähe zum Hauptbahnhof konnte die Sparda Bank den Versicherungsspezialisten für eine örtliche und thematische Kooperation am gemeinsamen Standort gewinnen. So entstand hier für die Kunden des Hauses ein tatsächlich abgerundetes Service- und Absicherungsangebot.Maximilian Mense setzt dabei auf gewohnte Beratungs- und Servicequalität, geht aber entscheidende Schritte weiter: "Offenheit, Fairness und Ehrlichkeit sind immer Basis unserer Kundenbeziehung. Mir - und ebenso dem gesamten Team an den drei Standorten - ist es sehr wichtig, den Kontakt zu unseren Kunden proaktiv zu halten. Gerade deshalb definieren wir unsere Arbeit nicht als einen Vertrieb von Versicherungsprodukten, sondern als ganzheitliche Betreuung. Das beweisen wir nicht nur mit einer ausgezeichneten, fortlaufenden Beratung, sondern besonders auch im Schadensfall. Hier ansprechbar zu sein und eben nicht zur Schadensregulierung an eine Hotline zu verweisen - so verstehen wir unseren Job als Serviceunternehmen", so Mense über seine Arbeitsweise. So fasst er auch einen weiteren Grundsatz zusammen: "Wenn Sie ein versicherungstechnisches Problem haben, dann machen wir es zu unserem, bis es gelöst ist. Darin liegt auch der entscheidende Punkt, der uns zum besten Partner für Ihre Anliegen macht. An unseren Erfolgen und dem entsprechenden stets positiven Kundenfeedback lassen wir uns gerne messen und vergleichen."Das Portfolio an allen Standorten umfasst neben klassischen Privat- und Gewerbeversicherungen auch Kernthemen wie den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge, die Einkommenssicherung, Finanzierungen und Immobilien - praktisch also "alles aus einer Hand"."Die Bandbreite der heutigen Absicherungs-, und Entwicklungsthemen kann der Privatmensch schon kaum mehr überblicken. Wir haben für jedes Thema einen professionell geschulten Ansprechpartner. Unser Team stimmt jede Beratung auf die persönliche Situation unserer Kunden ab - denn erst, wenn man zuhört, kann man gemeinsam funktionierende Lösungen für Versicherungsfragen entwickeln", fasst Maximilian Mense zusammen.Weitere Informationen zu den Versicherungsprodukten der DEVK erhalten Sie im Zuge einer Beratung in einer der drei Geschäftsstellen. Die Kontaktdaten für eine Terminvereinbarung finden Sie unter:- https://maximilian-mense.devk.de/vtp/standorte.jsp- https://maximilian-mense.devk.de/ Ansprechpartner / Pressekontakt:Maximilian Mense (Gebietsleiter) DEVK GeschäftsstelleWerner-Kock-Str. 623554 LübeckDeutschland Tel. +49 (0) 451 58 34 53 30E-Mail: Agentur-Mense@vtp.devk.deWeb: https://maximilian-mense.devk.deOriginal-Content von: DEVK Lübeck - Maximilian Mense, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145944/4641341