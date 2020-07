WASHINGTON (dpa-AFX) - Die deutliche Verbesserung der Lage am Arbeitsmarkt in den USA hat nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump "alle Erwartungen übertroffen". Die Wirtschaft erhole sich "schneller und besser" von der Corona-Krise als erwartet, sagte Trump am Donnerstag im Weißen Haus nach Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten für den Monat Juni. Das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal werde "fantastisch" sein, prognostizierte er. Der Anstieg der Zahl der Beschäftigten um 4,8 Millionen im Juni sei der beste monatliche Zugewinn in der US-Geschichte, so Trump. Zuvor war der Arbeitsmarkt wegen der Corona-Krise seit März aber so schnell und dramatisch eingebrochen wie noch nie zuvor in der Geschichte des Landes.



Trump spielte auch die Bedeutung der jüngsten erneuten Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie herunter. Es gebe noch vereinzelte Brandherde, diese würden aber schnell bekämpft, sagte Trump. "Wir löschen die Feuer", sagte er. Im mehreren Bundesstaaten im Süden des Landes ist die Zahl der Neuinfektionen dramatisch angestiegen. Seit einer Woche melden die Behörden in den USA pro Tag rund 40 000 Neuinfektionen, für Mittwoch waren es sogar etwa 50 000 - mehr als je zuvor.



Die Arbeitslosenquote fiel von 13,3 Prozent im Mai auf 11,1 Prozent im Juni. Die Statistik beruhte allerdings nur auf Daten, die bis zur Mitte des Monats erhoben worden waren. Mögliche Auswirkungen der jüngsten dramatischen Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie spiegelten sich darin daher noch nicht wider./jbz/DP/jha

