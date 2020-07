BERLIN (dpa-AFX) - Die für das laufende Jahr geplante Volkszählung soll wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben werden. Die Vorbereitungsarbeiten hätten nicht wie geplant durchgeführt werden können, erklärte das Bundesinnenministerium am Donnerstag auf Anfrage in Berlin. Deshalb sei geplant, den Zensus um ein Jahr zu verschieben.



Dafür muss das Zensusgesetz geändert werden, was noch vom Kabinett und danach von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden muss.



Die Zählung nimmt nicht nur die Bevölkerung in den Blick, sondern soll auch Daten zu Erwerbstätigkeit und Wohnsituation liefern. Die letzte Volkszählung war 2011.



Der Verband der Immobilienverwalter Deutschland zeigte sich erleichtert. Der Verband hatte nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten davor gewarnt, dass auch Immobilienverwalter und Eigentümer in der Pandemie kaum die nötigen Vorbereitungen für den Zensus treffen könnten./hrz/DP/jha

