Der Fleischersatzhersteller aus den USA hat sich die nächste potenzielle Mega-Kooperation gesichert - diesmal in China. Bei Freshippo, den Supermärkten von Alibaba, werden künftig die Produkte von Beyond Meat verkauft. Der große Durchbruch ist damit allerdings noch längst nicht geschafft. Alibaba geht mit der Kooperation wiederum praktisch kein Risiko ein.Ab diesem Wochenende werden die Beyond-Burger in 50 Freshippo-Läden in Shanghai verkauft. Ab September sollen ausgewählte Standorte in Peking ...

