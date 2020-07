BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zwei deutsche Frauen lenken für die nächsten Monate die Geschicke der Europäischen Union - Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen finden das gut. "Früher haben das zwei Männer immer geschafft, jetzt müssen wir das als zwei Frauen schaffen, und wir sind da ganz selbstbewusst, dass wir das hinkriegen, glaube ich, nicht wahr, Ursula?", sagte Merkel am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz mit von der Leyen.



Auch die Kommissionschefin und frühere Bundesministerin betonte, mit Merkel verbinde sie tiefes Vertrauen. Auf dieser Basis könne man sehr effizient arbeiten und auch einmal Klartext sprechen. Sie selbst habe eine ganz andere Biografie als Merkel, doch beide seien aus tiefster Überzeugung Europäerin. Auch das spiegele die Vielfalt Europas, sagte von der Leyen.



Deutschland hatte am Mittwoch für sechs Monate den Vorsitz der 27 EU-Staaten übernommen. Von der Leyen wurde vor genau einem Jahr überraschend von den Staats- und Regierungschefs als Präsidentin der Europäischen Kommission nominiert./vsr/DP/jha

