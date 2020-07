WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit starken Zuwächsen geschlossen. Der ATX beendete den Handelstag mit einem Aufschlag von 1,52 Prozent bei 2288,33 Punkten. Gestützt auf erfreuliche Arbeitsmarktzahlen dies- und jenseits des Atlantiks ging europaweit ein sehr starker Handelstag zu Ende. In den USA hatte der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht positiv überrascht und die Hoffnungen auf eine rasche wirtschaftliche Erholung in der Corona-Krise gestärkt.



Zudem gab es positive Neuigkeiten zu einem möglichen Impfstoffkandidaten gegen Covid-19. Der US-Pharmakonzern Pfizer sowie die Mainzer Biotechnologiefirma Biontech hatten am Vorabend erste positive Ergebnisse für ihren Impfstoffkandidaten BNT162 vorgelegt.



Europaweit präsentierten sich die Bankenwerten in starker Verfassung und die österreichischen Sektorvertreter schlossen sich dieser Entwicklung überwiegend an. Die Aktionäre der Erste Group konnten ein Kursplus von 4,1 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 2,6 Prozent und Bawag legten 3,1 Prozent zu.



FACC rutschten hingegen nach einer negativen Analystenmeinung 3,1 Prozent tiefer auf 6,29 Euro. Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Flugzeugzulieferers von 7,0 auf 6,0 Euro gekappt. Die Verkaufsempfehlung "Reduce" wurde gleichzeitig bestätigt.



Auffällige Kursbewegungen absolvierten zudem Strabag mit plus 6,5 Prozent. Lenzing legten um 4,2 Prozent zu. Die Post-Papiere büßten dagegen 3,3 Prozent an Kurswert ein.



Voestalpine schlossen mit plus 1,9 Prozent. Die Eisenschwammanlage in Corpus Christi (Texas) hat die voestalpine bisher 1,5 Milliarden Euro gekostet, drei Mal so viel wie geplant, sagte Finanzchef Robert Ottel laut "OÖN" in der gestrigen Hauptversammlung./ste/sto/APA/jha

