Halle (ots) - Der Momentaufnahme vom Arbeitsmarkt steht nämlich eine andere, dramatische Zahl gegenüber: Mehr als 50.000 neue Corona-Infektionen werden in den USA inzwischen täglich festgestellt. Das sind doppelt so viele wie vor zwei Wochen, als die Erwerbslosenquote erhoben wurde. Nach dem Ende der Restriktionen hat vor allem die lebensbedrohliche Pandemie einen Aufschwung erlebt. Nicht nur hat Trump die Gefahren für seine Bürger in Kauf genommen, als er die Gouverneure zu Lockerungen trieb. Mit seinen Lästereien über das Virus, der Kritik an Tests und Masken hat er Eindämmungsmaßnahmen hintertrieben. Dafür erhält er die Quittung. Den Preis dafür zahlen alle Amerikaner.



