Uniqa hat sich über eine Bond-Emission in Summe 800 Mio. Euro geholt: 600 zur Finanzierung des AXA-Kaufs und 200 Mio. als Green Bond für klimaschonende Projekte. Laut Uniqa war der Senior Bond 5,3fach überzeichnet, die grüne Nachranganleihe sogar 9,2fach. Bekanntlich hat Uniqa die AXA Gesellschaften in Polen, der Slowakei und in Tschechien zu einem Kaufpreis von rund einer Milliarde Euro erworben: "Jetzt haben wir wie geplant die Finanzierung des Kaufpreises abgeschlossen - mit einem 600 Millionen Euro Senior Bond", so Kurt Svoboda, Chief Financial and Risk Officer von Uniqa Insurance Group AG. Die Senior Anleihe hat eine Laufzeit von 10 Jahren und weist ein Standard & Poor's Rating von A- aus. Der Kupon beträgt 1,375 Prozent pro ...

