Apeel und Robinson Fresh haben eine Zusammenarbeit bekannt gegeben, um Apeel-Limetten zu vertreiben und die Verfügbarkeit von Apeels länger haltbaren Erzeugnissen überall in den USA auszudehnen. Seit Juni hat Robinson Fresh den Vertrieb von Apeel-Limetten an die Wakefern Food Corp. begonnen, die größte Genossenschaft der Nation in Einzelhändlereigentum....

Den vollständigen Artikel lesen ...