Vertex, Inc., ein führender Anbieter von steuerbezogenen Technologien und Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Registrierungserklärung auf Formblatt S-1 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat. Die Erklärung betrifft den geplanten Börsengang der Stammaktien des Unternehmens. Die in dem Angebot enthaltene Zahl von Aktien und die Preisspanne des geplanten Angebots wurden noch nicht festgelegt. Vertex beabsichtigt, seine Stammaktien am NASDAQ Global Market unter dem Börsenkürzel "VERX" zu notieren.

Goldman Sachs Co. LLC und Morgan Stanley agieren als gemeinsame Konsortialführer und Vertreter der Zeichner des geplanten Angebots. BofA Securities, Citigroup und Jefferies agieren ebenfalls als Konsortialmanager und JMP Securities, Stifel, William Blair und CastleOak Securities, L.P. agieren als Co-Manager des geplanten Börsengangs.

Der Börsengang erfolgt lediglich über einen Prospekt. Sobald der vorläufige Prospekt bezüglich dieser Wertpapiere vorliegt, können Exemplare davon bei Goldman Sachs Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, USA, telefonisch unter der Rufnummer (866) 471-2526, per Fax an die Nummer (212) 902-9316 oder per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com oder bei Morgan Stanley Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014, USA, angefordert werden.

Eine Registrierungserklärung bezüglich dieser Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, jedoch noch nicht für wirksam erklärt. Vor dem Inkrafttreten der Registrierungserklärung dürfen diese Wertpapiere nicht verkauft und Kaufangebote dafür nicht angenommen werden. Diese Pressemitteilung ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Einholung eines Kaufangebots und der Verkauf dieser Wertpapiere erfolgt in keinem Staat oder Rechtsgebiet, in dem ein derartiges Angebot, eine derartige Einholung bzw. ein derartiger Verkauf vor der Registrierung oder Freistellung davon gemäß den Wertpapiergesetzen des Staates oder Rechtsgebiet gesetzwidrig wäre.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein führender, global tätiger Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Die Mission des Unternehmens ist es, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, damit Unternehmen weltweit mit Vertrauen Geschäfte tätigen, Auflagen einhalten und wachsen können. Vertex bietet cloudbasierte und hausinterne Lösungen, die auf spezifische Branchen für jede wichtige indirekte Besteuerungsart, einschließlich Verkaufs- und Verbrauchssteuern, Mehrwert- und Lohnsteuer, abgestimmt werden können. Vertex, hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in Südamerika und Europa, beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200702005617/de/

Contacts:

Unternehmen:

Tricia Schafer-Petrecz

Vertex, Inc.

tricia.schafer-petrecz@vertexinc.com

484.595.6142



Investorbeziehungen:

Ankit Hira or Ed Yuen

Solebury Trout für Vertex

ir@vertexinc.com

610.312.2890