HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zur Grundrente In Berlin hätten sämtliche Alarmglocken läuten müssen, als Franz Ruland betonte, dass er die Grundrente für verfassungswidrig halte. Immerhin gibt es in Deutschland wenige Leute, die sich in Rentenfragen besser auskennen als der habilitierte Jurist, der Geschäftsführer der Rentenversicherung und Vorsitzender des Sozialbeirats war. Doch blieben die Alarmglocken stumm, weil der lange schwarz-rote Konflikt über die Grundrente irgendwann nur noch ein Machtspiel war. Die SPD freut sich, dass es Minister Heil gelang, die Union mit einem Modell zu überrumpeln, das weit über den Koalitionsvertrag hinausgeht. Zu einem eigenen - und womöglich besseren - Vorschlag konnten sich CDU und CSU aber nie aufraffen. Somit bleibt nun das Problem ungelöst, das es ja fraglos gibt: Viele Menschen leisten über Jahre im Job, in der Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen eine gute Arbeit - und kommen später nicht auf eine ordentliche Rente. Diesen Menschen bleibt Schwarz-Rot weiter eine Antwort schuldig./yyzz/DP/zb

