Interroll erhält Großauftrag in den USA

Sant'Antonino, Schweiz, 3. Juli 2020.Interroll meldet den Erhalt eines Grossauftrags von einer führenden E-Commerce-Plattform in Nordamerika. Dieser umfasst die Lieferung von vertikalen Quergurtsortern für 12 Standorte und beläuft sich auf ein zweistelliges Millionenvolumen in US-Dollar.

Die Sortiersysteme werden sowohl an neuen als auch an bestehenden Standorten des Endkunden in den Vereinigten Staaten installiert. Die gestiegene Verbrauchernachfrage beim E-Commerce in Verbindung mit der dringenden Massgabe, während des COVID-19-Ausbruchs die Anforderungen an das sogenannte Social Distancing zu erfüllen, führte beim Endkunden zu der Notwendigkeit, die bestehende Vertriebsinfrastruktur rasch zu erweitern. Das vereinfachte Design der mechanischen Crossbelt Sorter-Plattform von Interroll ermöglichte dem Endkunden und beteiligten Systemintegratoren, mit einer Vorlaufzeit von sechs Monaten zu planen. Interroll erhielt Aufträge für insgesamt 12 Standorte mit jeweils einem System pro Standort, die sich in Summe auf ein zweistelliges Millionenvolumen in US-Dollar belaufen.

"Der vertikale Quergurtsorter Interroll wurde aufgrund seiner aussergewöhnlichen Leistung und dem bewiesenen Erfolg bei Grossprojekten im amerikanischen Kurier-, Express- und Paketmarkt ausgewählt", sagt Richard Keely, Executive Vice President Americas und Mitglied der Interroll Konzernleitung. "Darüber hinaus waren der geringe Platzbedarf, der Durchsatz von 8.000 Einheiten pro Stunde durch jede einzelne Induktion sowie das Handling einer hohen Artikelvielfalt ausschlaggebend dafür, dass wir diese grossartige Chance erhalten haben."

Interroll-Aktie

Die Namenaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt.

Interroll Profil

Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und Anlagenbauer mit einem umfassenden Sortiment an plattformbasierten Produkten und Services in den Kategorien "Rollers" (Förderrollen), "Drives" (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), "Conveyors & Sorters" (Förderer & Sorter) sowie "Pallet & Carton Flow" (Fliesslager). Lösungen von Interroll sind bei Express- und Postdiensten, im E-Commerce, in Flughäfen sowie in den Bereichen Food & Beverage, Fashion, Automotive und weiteren Industrien im Einsatz. Das Unternehmen zählt führende Marken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Zalando zu seinen Nutzern. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Interroll über ein weltweites Netzwerk von 34 Unternehmungen mit einem Umsatz von rund 559,7 Millionen Franken und 2.400 Mitarbeitenden (2019).